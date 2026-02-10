«Мбаппе наиболее совершенен, искренне считаю его лучшим. Кейн весьма недооценен, Холанд не в лучшей форме, уровень Лаутаро чуть ниже». Журналист Мальдонадо о форвардах

«Гонка за “Золотую бутсу” будет захватывающей. Я искренне считаю, что Мбаппе — лучший. Он наиболее совершенен, наносит наибольший ущерб сопернику.
Харри Кейн — лучший вне штрафной площади. Он способен выходить за ее пределы, подключаться к игре и иногда выступать в качестве форварда, «9 с половиной» или даже «десятки». В целом он довольно недооцененный нападающий, и я думаю, что он очень яркий.
Холанд находится не в лучшей форме. Если «Манчестер Сити» хочет выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов, им нужна лучшая версия Эрлинга Холанда.
Лаутаро Мартинес немного ниже уровня трех других игроков, хотя он напористый игрок и отличный завершитель", — сказал Мальдонадо.