Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
0
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
4.44
X
4.05
П2
1.79
Футбол. Англия
перерыв
Челси
1
:
Лидс
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.10
П2
24.00
Футбол. Англия
перерыв
Эвертон
1
:
Борнмут
0
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.10
П2
8.50
Футбол. Англия
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.81
П2
1.35
Футбол. Англия
11.02
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.68
П2
3.74
Футбол. Англия
11.02
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.39
П2
6.50

Тарханов о ударе головой Рассказова в лицо игроку «КАМАЗа»: «Когда мозги есть, такого не сделаешь. Зидан в грудь бил, а тут и нос, и челюсть можно сломать»

Бывший тренер Александр Тарханов высказался о поступке Николая Рассказова в матче с «КАМАЗом».

Источник: Спортс"

На 44-й минуте контрольной игры, защитник «Крыльев Советов» в ходе стычки с Ацамазом Ревазовым из «КАМАЗа» ударил его головой и разбил лицо. Ревазов упал на газон, за него вступились партнеры, и началась потасовка. По итогам эпизода Рассказов и его одноклубник Максим Витюгов получили прямые красные карточки. Удален был также один из футболистов «КАМАЗа».

"Когда мозги есть, такого не сделаешь. А тут, наверное, они выключились. Какая-то злость у Рассказова взяла верх. Я не понимаю, почему такая реакция случилась. Просто так бы он не ударил. Плюс ему что-то соперник сказал. Но так нельзя делать, конечно.

Вряд ли он в чемпионате позволит себе так делать, но наказать серьезно надо. Если бы я был тренером, то, конечно, штраф какой-нибудь дал или отстранил его. Думаю, должны обойтись штрафом. В РПЛ такое бы не простили, он мог бы без футбола остаться на несколько матчей. Его бы и клуб, и федерация оштрафовали.

Можно ли Рассказова назвать русским Зиданом теперь? Зидан в грудь бил. Там меньше шанс получить травму и не так больно. А тут и нос, и челюсть, и что-то еще можно сломать. Но Зидан плохой пример показал. Поэтому Рассказов пошел даже дальше, чем Зидан", — сказал Тарханов.