Тарханов о ударе головой Рассказова в лицо игроку «КАМАЗа»: «Когда мозги есть, такого не сделаешь. Зидан в грудь бил, а тут и нос, и челюсть можно сломать»

На 44-й минуте контрольной игры, защитник «Крыльев Советов» в ходе стычки с Ацамазом Ревазовым из «КАМАЗа» ударил его головой и разбил лицо. Ревазов упал на газон, за него вступились партнеры, и началась потасовка. По итогам эпизода Рассказов и его одноклубник Максим Витюгов получили прямые красные карточки. Удален был также один из футболистов «КАМАЗа».
"Когда мозги есть, такого не сделаешь. А тут, наверное, они выключились. Какая-то злость у Рассказова взяла верх. Я не понимаю, почему такая реакция случилась. Просто так бы он не ударил. Плюс ему что-то соперник сказал. Но так нельзя делать, конечно.
Вряд ли он в чемпионате позволит себе так делать, но наказать серьезно надо. Если бы я был тренером, то, конечно, штраф какой-нибудь дал или отстранил его. Думаю, должны обойтись штрафом. В РПЛ такое бы не простили, он мог бы без футбола остаться на несколько матчей. Его бы и клуб, и федерация оштрафовали.
Можно ли Рассказова назвать русским Зиданом теперь? Зидан в грудь бил. Там меньше шанс получить травму и не так больно. А тут и нос, и челюсть, и что-то еще можно сломать. Но Зидан плохой пример показал. Поэтому Рассказов пошел даже дальше, чем Зидан", — сказал Тарханов.