Экс-арбитр Николаев об отмене гола «Зениту»: «Игрок “Балтики” находился вне игры и влиял на вратаря — это правила. С нормальными линиями офсайда на судей было бы меньше давления»

"Могу только подтвердить слова Алексея Сухого! Все сделано правильно: игрок находился вне игры и влиял на вратаря. Тут добавить нечего — таковы правила.
По поводу офсайдных линий, очень хочется, чтобы у нас они были на нормальном уровне, как у всех. Так на судей будет меньше давления, ведь шанс ошибки минимален при автоматических линиях. Но имеем, что имеем. С этим ничего не поделать.
Как оценю работу Сухого? По моему мнению, Алексей провел игру на высоком уровне. Она была очень напряженная, могла вспыхнуть в любой момент. Однако арбитр эталонно выдержал давление и не допустил ни одной ошибки. Его можно похвалить", — сказал Николаев.