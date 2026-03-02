Лапочкин о том, что Карасев не дал пенальти в пользу ЦСКА в игре с «Ахматом»: «Великолепное решение, странно, почему его пригласили на ВАР. Сергей проявил стержень, характер и судейский опыт»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Жирона
1
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
3.65
X
2.02
П2
3.55
Футбол. Италия
2-й тайм
Рома
3
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
21.00
П2
37.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
1
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.12
П2
4.80
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
СКА-Хабаровск
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Лапочкин о том, что Карасев не дал пенальти в пользу ЦСКА в игре с «Ахматом»: «Великолепное решение, странно, почему его пригласили на ВАР. Сергей проявил стержень, характер и судейский опыт»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин похвалил арбитра Сергея Карасева за то, что он не назначил пенальти в пользу ЦСКА в матче 19‑го тура Мир РПЛ против «Ахмата» (0:1).

Источник: Спортс"

На 34-й минуте игры в штрафной «Ахмата» мяч задел руку Сергея Пряхина, отскочив от спины Жоао Виктора после навеса. Карасев не заметил нарушения правил. ВАР-судья рекомендовал рефери в поле изучить повтор. Сергей посмотрел эпизод на мониторе, не изменил решения и не назначил пенальти. Он объявил, что «рука в проекции тела, в естественном положении».

"Сергей грамотно разобрался. Рука немного отставлена, не увеличивает объем тела, мяч с близкого расстояния летит в бок другому футболисту. И это естественное движение, он ее пытается даже отдернуть.

И Сергей сразу сказал, что в той плоскости рука не увеличивает объем, мяч бы попал в тело. Великолепное решение Сергея, странно, почему его пригласили на ВАР.

Здесь он принял абсолютно правильное решение, проявив стержень, характер и судейский опыт", — сказал Лапочкин.

«Карасев — мужик с ??, в отличие от труса Шафеева». Радимов о судье матча ЦСКА.