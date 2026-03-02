Лапочкин о том, что Карасев не дал пенальти в пользу ЦСКА в игре с «Ахматом»: «Великолепное решение, странно, почему его пригласили на ВАР. Сергей проявил стержень, характер и судейский опыт»

На 34-й минуте игры в штрафной «Ахмата» мяч задел руку Сергея Пряхина, отскочив от спины Жоао Виктора после навеса. Карасев не заметил нарушения правил. ВАР-судья рекомендовал рефери в поле изучить повтор. Сергей посмотрел эпизод на мониторе, не изменил решения и не назначил пенальти. Он объявил, что «рука в проекции тела, в естественном положении».
"Сергей грамотно разобрался. Рука немного отставлена, не увеличивает объем тела, мяч с близкого расстояния летит в бок другому футболисту. И это естественное движение, он ее пытается даже отдернуть.
И Сергей сразу сказал, что в той плоскости рука не увеличивает объем, мяч бы попал в тело. Великолепное решение Сергея, странно, почему его пригласили на ВАР.
Здесь он принял абсолютно правильное решение, проявив стержень, характер и судейский опыт", — сказал Лапочкин.
