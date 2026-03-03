Москва
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.45
П2
2.24
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Спартак
3
П1
X
П2

Горетцка интересен «Интеру», «Милану» и «Ювентусу», но предпочел бы перейти в «Арсенал»

Хавбек «Баварии» Леон Горетцка интересен «Интеру», «Милану» и «Ювентусу».

Источник: Спортс"

Итальянские топ-клубы рассматривают возможность подписания 31-летнего немца по окончании сезона, когда тот станет свободным агентом.

Сам Горетцка изучит варианты с Серией А, только если сорвется переход в АПЛ, где на него претендует «Арсенал». «Канониры» пытались приобрести полузащитника еще в январе, но тот обещал «Баварии», что отработает контракт до конца.

Также Горетцка интересен «Тоттенхэму», но футболист намерен продолжить карьеру в клубе-участнике Лиги чемпионов и склоняется к варианту с «Арсеналом».

В 21 матче текущего сезона в Бундеслиге Горетцка забил 2 гола.