Горетцка интересен «Интеру», «Милану» и «Ювентусу», но предпочел бы перейти в «Арсенал»

Итальянские топ-клубы рассматривают возможность подписания 31-летнего немца по окончании сезона, когда тот станет свободным агентом.
Сам Горетцка изучит варианты с Серией А, только если сорвется переход в АПЛ, где на него претендует «Арсенал». «Канониры» пытались приобрести полузащитника еще в январе, но тот обещал «Баварии», что отработает контракт до конца.
Также Горетцка интересен «Тоттенхэму», но футболист намерен продолжить карьеру в клубе-участнике Лиги чемпионов и склоняется к варианту с «Арсеналом».
В 21 матче текущего сезона в Бундеслиге Горетцка забил 2 гола.