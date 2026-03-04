Ричмонд
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.55
П2
2.90
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.35
П2
4.40
Футбол. Кубок России
20:45
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.56
П2
2.60
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.72
П2
5.30
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.60
П2
2.50
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.26
X
4.02
П2
1.67
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.60
П2
3.51
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.01
П2
7.10
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.55
П2
2.10
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.80
П2
2.52
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2

Сперцян о Месси и Роналду: «Будет шок и слезы, когда они объявят о завершении карьеры. Это игроки топ-уровня, две звезды, которые делали шоу, делали разницу»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян порассуждал о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

— Уходит эпоха Месси и Роналду. Кто должен их сменить?

— Не знаю, что будет, когда они вдвоем объявят о завершении карьеры. Не представляю, что будет твориться в целом в мире футбола и спорта.

— Думаешь, случится потрясение?

— Мне кажется, для всех это будет просто шок… И слезы. Я так думаю. Это две звезды, которых знает весь мир, которые делали шоу, делали разницу. На которых все хотели смотреть в каждом матче.

Для меня это два игрока топ-уровня. Они разные, но наблюдать за ними — просто фантастика. Особенно с раннего возраста. Я помню Роналду, игравшего под 17-м номером в сборной Португалии. Помню Месси с этой его странной прической. Мы не видели Пеле и Марадону, но видели Месси и Роналду с самого старта их карьеры — сказал 25-летний Сперцян.

