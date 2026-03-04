Сперцян о Месси и Роналду: «Будет шок и слезы, когда они объявят о завершении карьеры. Это игроки топ-уровня, две звезды, которые делали шоу, делали разницу»

— Уходит эпоха Месси и Роналду. Кто должен их сменить?
— Не знаю, что будет, когда они вдвоем объявят о завершении карьеры. Не представляю, что будет твориться в целом в мире футбола и спорта.
— Думаешь, случится потрясение?
— Мне кажется, для всех это будет просто шок… И слезы. Я так думаю. Это две звезды, которых знает весь мир, которые делали шоу, делали разницу. На которых все хотели смотреть в каждом матче.
Для меня это два игрока топ-уровня. Они разные, но наблюдать за ними — просто фантастика. Особенно с раннего возраста. Я помню Роналду, игравшего под 17-м номером в сборной Португалии. Помню Месси с этой его странной прической. Мы не видели Пеле и Марадону, но видели Месси и Роналду с самого старта их карьеры — сказал 25-летний Сперцян.