Федор Смолов: «Забарный выпадает. Видимо, потерял уверенность в себе»

Тему обсудили в подкасте Smol FM.
Андрей Панков: «Мотя [Матвей Сафонов] отыграл два матча в Лиге чемпионов, это означает, что он — основной вратарь “ПСЖ”.
Дмитрий Егоров: «Класс! Посадил Шевалье, не слышим ни одного слова от Забарного».
Федор Смолов: «Забарный, если честно, выпадает. При том, когда его брали, он считался лучшим игроком ногами в “Борнмуте”. Даже с “Гавром”, когда Забарный был на мяче, он в лучшем случае делал диагональ на Мендеша — это был его единственный выход из обороны. Видимо, потерял уверенность в себе».
