Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
1
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.80
П2
5.10
Футбол. Англия
1-й тайм
Брайтон
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
12.00
X
5.00
П2
1.35
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
2.63
X
2.95
П2
3.36
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.90
П2
21.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.15
П2
2.05
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.75
П2
2.56
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Федор Смолов: «Забарный выпадает. Видимо, потерял уверенность в себе»

Федор Смолов считает, что защитник «ПСЖ» Илья Забарный выпадает из игры команды.

Источник: Спортс"

Тему обсудили в подкасте Smol FM.

Андрей Панков: «Мотя [Матвей Сафонов] отыграл два матча в Лиге чемпионов, это означает, что он — основной вратарь "ПСЖ".

Дмитрий Егоров: «Класс! Посадил Шевалье, не слышим ни одного слова от Забарного».

Федор Смолов: «Забарный, если честно, выпадает. При том, когда его брали, он считался лучшим игроком ногами в "Борнмуте". Даже с "Гавром", когда Забарный был на мяче, он в лучшем случае делал диагональ на Мендеша — это был его единственный выход из обороны. Видимо, потерял уверенность в себе».

