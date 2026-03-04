Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.90
П2
2.95
Футбол. Англия
2-й тайм
Астон Вилла
1
:
Челси
3
Все коэффициенты
П1
41.00
X
12.50
П2
1.43
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
4.90
П2
1.30
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
3.87
П2
3.65
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
1
Все коэффициенты
П1
1.85
X
8.00
П2
51.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
6.00
X
2.20
П2
2.65
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Челестини о 3:1: «У ЦСКА было 10 чистейших моментов для взятия ворот, у “Краснодара” — ни одного. Великолепный матч, команда не переставала верить»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги игры с «Краснодаром» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).

Источник: Спортс"

— Мне понравилось отношение футболистов, они играли с огромными амбициями. Они дали качество.

Даже незабитый пенальти, ошибка, которая привела к пропущенному голу… Команда все равно не переставала верить. Мы создали столько моментов, что заслужили победить. У нас было десять чистейших моментов для взятия ворот.

— Как объясняете такое количество карточек в матче с «Краснодаром»?

— Мы очень уважаем «Краснодар», это большая команда. А «Краснодар» уважает ЦСКА. Они всегда приезжают провести большой, хороший матч. И доставляют нам много проблем. Когда сходятся две такие команды, то происходят такие моменты.

— Как оцените первый и второй таймы? В первом не все получалось. Вам вся игра понравилась?

— Вообще не согласен. Мы плохо начали год. В первом тайме я видел только одну команду на поле. Было 6−7 моментов, гол нам забили из аута.

Во втором тайме все было то же самое. Просто в первом мы не забили, а во втором забили. Но качество я такое же видел. «Краснодар» вообще не создал ни одного момента. Наша команда провела великолепный матч.

— На какое место в личном рейтинге футбольный красот поставите голевой пас Кисляка на Кругового?

— Еще не пересматривал. Мне посчастливилось тренировать многих игроков и часто играть в атаку. Сложно этот гол внедрить в какую‑то классификацию. Важно, что после ошибки Кисляк не сдулся и продолжил играть. Такое отношение к делу важно. Но что касается паса, мы так делали в том году и в «Базеле» с Шакири, — сказал Челестини.