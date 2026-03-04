Челестини о 3:1: «У ЦСКА было 10 чистейших моментов для взятия ворот, у “Краснодара” — ни одного. Великолепный матч, команда не переставала верить»

— Мне понравилось отношение футболистов, они играли с огромными амбициями. Они дали качество.
Даже незабитый пенальти, ошибка, которая привела к пропущенному голу… Команда все равно не переставала верить. Мы создали столько моментов, что заслужили победить. У нас было десять чистейших моментов для взятия ворот.
— Как объясняете такое количество карточек в матче с «Краснодаром»?
— Мы очень уважаем «Краснодар», это большая команда. А «Краснодар» уважает ЦСКА. Они всегда приезжают провести большой, хороший матч. И доставляют нам много проблем. Когда сходятся две такие команды, то происходят такие моменты.
— Как оцените первый и второй таймы? В первом не все получалось. Вам вся игра понравилась?
— Вообще не согласен. Мы плохо начали год. В первом тайме я видел только одну команду на поле. Было 6−7 моментов, гол нам забили из аута.
Во втором тайме все было то же самое. Просто в первом мы не забили, а во втором забили. Но качество я такое же видел. «Краснодар» вообще не создал ни одного момента. Наша команда провела великолепный матч.
— На какое место в личном рейтинге футбольный красот поставите голевой пас Кисляка на Кругового?
— Еще не пересматривал. Мне посчастливилось тренировать многих игроков и часто играть в атаку. Сложно этот гол внедрить в какую‑то классификацию. Важно, что после ошибки Кисляк не сдулся и продолжил играть. Такое отношение к делу важно. Но что касается паса, мы так делали в том году и в «Базеле» с Шакири, — сказал Челестини.