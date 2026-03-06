Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Бавария
:
Боруссия М
П1
1.20
X
8.75
П2
13.50
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Торино
П1
1.60
X
3.98
П2
6.60
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Монако
П1
1.38
X
6.08
П2
7.34
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Реал
П1
3.13
X
3.50
П2
2.32
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Реграги покинул пост тренера Марокко за 3 месяца до ЧМ-2026. Его сменил Уаби из молодежки, выигравшей ЧМ (U20) в октябре

Сообщалось, что 50-летний специалист фактически покинул национальную команду после поражения в финале Кубка Африки и ведет переговоры с клубами АПЛ и Ла Лиги.

Источник: Спортс"

Новым тренером сборной Марокко назначен Мохамед Уаби, ранее возглавлявший команду Марокко U20.

На стартующем через три месяца ЧМ-2026 марокканцы сыграют в одной группе с Бразилией, Шотландией и Гаити.