Реграги покинул пост тренера Марокко за 3 месяца до ЧМ-2026. Его сменил Уаби из молодежки, выигравшей ЧМ (U20) в октябре

Новым тренером сборной Марокко назначен Мохамед Уаби, ранее возглавлявший команду Марокко U20.
На стартующем через три месяца ЧМ-2026 марокканцы сыграют в одной группе с Бразилией, Шотландией и Гаити.
Сообщалось, что 50-летний специалист фактически покинул национальную команду после поражения в финале Кубка Африки и ведет переговоры с клубами АПЛ и Ла Лиги.
