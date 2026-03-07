Лалас назвал Трампа «футбольным президентом», написав о визите Месси и «Интер Майами» в Белый дом

Отметим, что в августе 2025 года Лалас, являющийся сторонником действующего президента США, уже высказывался в похожем ключе: «Трамп — футбольный президент. Ни один президент до него не был так тесно связан с футболом. ЧМ-2026 состоится при его администрации, и это отразится на всей нашей стране и на нем самом».