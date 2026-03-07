Совладелец «Интер Майами» Мас: «Месси — самый популярный спортсмен США. Он заполняет стадионы»

«Подписание контракта с Лионелем Месси имело огромное значение. Он оказал огромное влияние на “Интер Майами”, на наш бренд, на футбол в США. Вы знаете, мы стоим перед вами здесь и являемся самым ценным футбольным клубом в Америке. Это заслуга Месси, его влияние неоценимо.
Мы видим, как он заполняет стадионы. Он самый популярный спортсмен в США. Первый футболист, ставший самым популярным спортсменом в этой стране, да еще и иностранец, гражданин Аргентины.
Месси — единорог. Он единственный в своем роде. Его присутствие для нас потрясающее событие", — сказал Мас.