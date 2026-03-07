Совладелец «Интер Майами» Мас: «Месси — самый популярный спортсмен США. Он заполняет стадионы»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Осасуна
0
:
Мальорка
1
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.31
П2
4.40
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Черноморец
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Чайка
1
:
Сокол
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.00
П2
49.00
Футбол. Премьер-лига
16:45
Ростов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.04
П2
2.77
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Комо
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.21
П2
1.54
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.45
П2
2.40
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.95
П2
1.54
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.90
П2
1.94
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.60
П2
7.50
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.53
П2
2.80
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.41
П2
2.57
Футбол. Премьер-лига
19:00
Пари Нижний Новгород
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.25
П2
3.43
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Анже
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.06
П2
3.65
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.83
П2
5.30
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.13
X
3.98
П2
1.85
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.96
П2
4.94
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.31
X
3.57
П2
1.92
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.22
П2
15.00
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.40
П2
1.68
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.66
П2
2.18
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2

Совладелец «Интер Майами» Мас: «Месси — самый популярный спортсмен США. Он заполняет стадионы»

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас высоко отозвался о Лионеле Месси.

Источник: Спортс"

«Подписание контракта с Лионелем Месси имело огромное значение. Он оказал огромное влияние на “Интер Майами”, на наш бренд, на футбол в США. Вы знаете, мы стоим перед вами здесь и являемся самым ценным футбольным клубом в Америке. Это заслуга Месси, его влияние неоценимо.

Мы видим, как он заполняет стадионы. Он самый популярный спортсмен в США. Первый футболист, ставший самым популярным спортсменом в этой стране, да еще и иностранец, гражданин Аргентины.

Месси — единорог. Он единственный в своем роде. Его присутствие для нас потрясающее событие", — сказал Мас.