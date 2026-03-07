Эвра о Роналду: «Любой клуб принял бы его, если он решит стать тренером. Криштиану любит быть первым во всем, он захотел бы стать величайшим тренером в истории, являясь таковым как игрок»

— Криштиану Роналду сейчас сосредоточен на том, чтобы забить 1000 голов. Я скорее вижу, что в будущем Криштиану станет владельцем футбольного клуба, как и я, а не пойдет в тренерскую работу. Криштиану любит быть первым во всем, поэтому если бы он решился на это, то захотел бы стать величайшим тренером всех времен, как он стал таковым как игрок. Думаю, любой клуб принял бы его в качестве главного тренера, если бы он захотел.