Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
1
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.63
П2
11.75
Футбол. Франция
перерыв
Нант
0
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.20
П2
4.55
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
1
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.50
П2
17.00
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.83
П2
5.31
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.17
X
3.99
П2
1.82
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.28
П2
5.49
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.59
П2
1.88
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.41
П2
15.00
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.40
П2
1.68
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.70
П2
2.17
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2

Эвра о Роналду: «Любой клуб принял бы его, если он решит стать тренером. Криштиану любит быть первым во всем, он захотел бы стать величайшим тренером в истории, являясь таковым как игрок»

Бывший защитник «МЮ» Патрис Эвра порассуждал о возможной тренерской карьере Криштиану Роналду.

— Можем ли мы когда-нибудь увидеть, как Криштиану Роналду войдет в тренерский штаб после завершения карьеры? Может ли он тренировать «Манчестер Юнайтед»?

— Криштиану Роналду сейчас сосредоточен на том, чтобы забить 1000 голов. Я скорее вижу, что в будущем Криштиану станет владельцем футбольного клуба, как и я, а не пойдет в тренерскую работу. Криштиану любит быть первым во всем, поэтому если бы он решился на это, то захотел бы стать величайшим тренером всех времен, как он стал таковым как игрок. Думаю, любой клуб принял бы его в качестве главного тренера, если бы он захотел.

— Может ли Криштиану Роналду стать таким же тренером, как Зинедин Зидан?

— Зинедин Зидан — идеальный пример. Надеюсь, Криштиану Роналду сможет сделать то же, что и Зизу: выиграть несколько Лиг чемпионов, а затем уйти и наслаждаться отдыхом, — сказал Эвра в интервью Stake.