Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
0
:
Удинезе
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.31
П2
6.60
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Пари Нижний Новгород
1
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.01
П2
18.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
0
:
Анже
1
Все коэффициенты
П1
15.20
X
4.10
П2
1.37
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.25
X
4.13
П2
1.80
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.16
П2
5.15
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.44
П2
2.14
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.45
П2
1.65
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.68
П2
2.18
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2

«Богатея, футболисты думают, что уже стали частью доминирующего класса. Они не понимают, что их никогда не примут в элиту». Экс-тренер «Ривер Плейта» Каппа об «Интер Майами» в Бел

Бывший главный тренер «Ривер Плейта», «Банфилда», «Расинг Авельянеда» и других клубов Анхель Каппа высказался о визите «Интер Майами» в Белый дом.

Делегация клуба из Флориды, за который выступает Лионель Месси, встретилась с президентом США Дональдом Трампом по случаю победы в Кубке МЛС в 2025 году.

"С тех пор как много лет назад футбол стал самым популярным видом спорта в мире, политики и правители всех идеологических мастей — демократы, тираны или кто угодно еще — ищут поддержки у победителей, особенно у кумиров. Фотографируясь с ними, они думают, что отчасти разделяют их популярность и всеобщее признание.

Как сказал Гатика, чрезвычайно популярный аргентинский боксер 1950-х годов, когда [экс-президент страны] Перон поприветствовал его после боя на стадионе «Луна-Парк»: «Две силы приветствуют друг друга». Таким образом, и, конечно же, непреднамеренно, Гатика преуменьшил политическое значение приветствия Перона.

Бывают времена, моменты, обстоятельства, когда у спортсменов нет возможности избежать корыстных подходов политиков. На чемпионате мира 1978 года именно убийцы из правящей военной хунты вручили трофей аргентинским футболистам. И бывает так, что, несмотря на кажущуюся невозможность, большинство футболистов по-прежнему не обращают внимания на то, что происходит вокруг них вне футбола.

Многие игроки сборной Аргентины 1978 года позже заявили, что они не знали о пытках, убийствах, похищениях и других зверствах, совершенных военными в то время. И это правда. Когда я был в «Уракане» и Секретариат по правам человека пригласил нас посетить ESMA (военно-морскую школу механиков), игроки признались мне, что они понятия не имели, что там произошло, а узнав больше во время осмотра объектов, они выразили тот же ужас, что и остальная часть населения.

Таких игроков, как Марадона, Кантона, Кассели, Сократес, Ланао, Рубен Росси, Ривада из «Баия-Бланки», убитый в результате военного переворота 76-го года, очень мало, о них написано в замечательной книге Кике Пейнадо «Левые футболисты». Они существуют, но справедливости ради стоит сказать, что о них тщательно умалчивают. Если они не являются звездами большой величины, у них очень мало возможностей высказывать свое мнение или их вообще нет.

Напротив, с теми, кто придерживается доминирующей идеологии, не только часто связываются, чтобы они высказали свое мнение, но и хвалят за их политическое «здравомыслие».

Футбол в основном состоит из игроков из беднейших районов, из рабочего класса. Другими словами, из тех, кто больше всего страдает от действий правящей элиты. Однако в системе существуют механизмы, обеспечивающие, как мы знаем, ненависть жертв к своим угнетателям и в то же время желание подражать им.

Вот почему, когда они достигают комфортного или очень комфортного экономического положения, они думают, что уже являются частью доминирующего социального класса, и перенимают не только его образ жизни, но и образ мышления. Они не понимают, что их никогда не примут как новых представителей элитных классов. Деньги никогда не являются пропуском к статусу, к которому они стремятся", — написал Каппа.