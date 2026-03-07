«Богатея, футболисты думают, что уже стали частью доминирующего класса. Они не понимают, что их никогда не примут в элиту». Экс-тренер «Ривер Плейта» Каппа об «Интер Майами» в Бел

Многие игроки сборной Аргентины 1978 года позже заявили, что они не знали о пытках, убийствах, похищениях и других зверствах, совершенных военными в то время. И это правда. Когда я был в «Уракане» и Секретариат по правам человека пригласил нас посетить ESMA (военно-морскую школу механиков), игроки признались мне, что они понятия не имели, что там произошло, а узнав больше во время осмотра объектов, они выразили тот же ужас, что и остальная часть населения.