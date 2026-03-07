Ричмонд
Марсело о лучшем класико в карьере: «Финал Кубка Испании-2011, когда Роналду забил. В эпоху доминирующей “Барсы” Гвардиолы эта победа вызывала гордость. Худшее — 0:5 на “Камп Ноу”

Экс-защитник «Реала» Марсело ответил на вопорос о лучшем класико в своей карьере.

Источник: Спортс"

«Я бы выбрал два. Первый — мой гол на “Камп Ноу” в ответном полуфинале Лиги чемпионов в 2011 году. Это немного горько-сладкое воспоминание, потому что нам не удалось выиграть противостояние.

Второй произошел в том же сезоне — в финале Кубка Испании, который мы выиграли благодаря голу Криштиану Роналду в дополнительное время. В эпоху Пепа Гвардиолы, когда «Барселона» доминировала, победа в том Кубке Испании стала облегчением и поводом для большой гордости в раздевалке", — сказал Марсело.

Также бразилец рассказал о самом сложном матче против «Барселоны».

«Поражение 0:5 на “Камп Ноу” в сезоне-2010/11. “Барселона” преподала нам настоящий футбольный урок. Хотя мы начали не так уж плохо, голы продолжали приходить, и чувство беспомощности только росло.

Это было тяжелое класико, потому что у нас так и не появилось реального шанса вернуться в игру. При счете 0:4, когда до конца оставалось 10 минут, мы все уже хотели уйти в раздевалку, потому что отыграться было невозможно", — добавил Марсело.