«Месси встретился с Трампом, одним из самых страшных террористов в мире, который бомбит другие страны. Какой позор». Экс-тренер «Ривер Плейт» Каппа о визите Лео в Белый дом

Как и любой другой человек, он имеет право думать все, что ему заблагорассудится, о политике и обо всем остальном. Но он только что появился рядом с Масом Каносой, видным членом международной мафии, и Дональдом Трампом, одним из самых страшных террористов в мире, человеком, который бомбит зарубежные страны, безнаказанно убивает людей и ставит под угрозу все человечество, угрожая разрушительной мировой войной. Для футбольных фанатов, которые наслаждаются каждым новым игровым действием, которое придумал Месси, это было как пощечина.