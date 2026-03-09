Дзюба о 3:4 со «Спартаком»: «Так проиграть — это прям больно, могли выиграть 4:3. Фарта не хватило “Акрону”, наверное»

Тольяттинский клуб со счетом 3:4 уступил красно-белым в выездном матче 20‑го тура Мир РПЛ. Победный мяч хозяева поля забили на 88‑й минуте.
Главным арбитром встречи был Инал Танашев.
— Так проиграть — это прям больно. Могли выиграть 4:3, а в итоге проиграли. Фарта не хватило, наверное.
— Есть вопросы по судейству?
— Нет.
— Почему отдали пенальти Беншимолу?
— Потому что хочу, чтобы он попал на чемпионат мира, — сказал Дзюба.
«Спартак» отдал 3:1, но забил в конце — и вырвал 4:3! Огненный матч с «Акроном».