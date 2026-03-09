Ричмонд
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Сассуоло
П1
2.34
X
3.20
П2
3.45
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Овьедо
П1
1.93
X
3.51
П2
4.32
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
4
:
Акрон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Урал
1
П1
X
П2

Дзюба о 3:4 со «Спартаком»: «Так проиграть — это прям больно, могли выиграть 4:3. Фарта не хватило “Акрону”, наверное»

Капитан «Акрона» Артем Дзюба назвал болезненным поражение от «Спартака».

Тольяттинский клуб со счетом 3:4 уступил красно-белым в выездном матче 20‑го тура Мир РПЛ. Победный мяч хозяева поля забили на 88‑й минуте.

Главным арбитром встречи был Инал Танашев.

— Так проиграть — это прям больно. Могли выиграть 4:3, а в итоге проиграли. Фарта не хватило, наверное.

— Есть вопросы по судейству?

— Нет.

— Почему отдали пенальти Беншимолу?

— Потому что хочу, чтобы он попал на чемпионат мира, — сказал Дзюба.

«Спартак» отдал 3:1, но забил в конце — и вырвал 4:3! Огненный матч с «Акроном».