Артем Дзюба: «С удовольствием вернусь в “Спартак”, если все сойдется. Я за все время ни разу про него плохо не сказал»

«Болельщики “Спартака” просили меня вернуться? Да. Мне приятно! Негатив сменился на хорошее отношение. Я за все время ни разу плохо не сказал про “Спартак”.
Готов ли я вернуться? Как оно будет, так будет. Если все сойдется, я вернусь с удовольствием", — сказал Дзюба.
Дзюба — воспитанник «Спартак», он играл за московской клуб с 2006 с 2015 год. Вместе с красно-белыми форвард завоевал три серебряные медали чемпионата России.
Дзюба готов возглавить «Спартак»: «До лета доиграю, а там посмотрим. Хочется, чтобы великий “Спартак” вернулся».
