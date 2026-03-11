Слот про судейство: «Арбитр давал штрафной уже только за взгляд в сторону игроков “Галатасарая”, а посмотрите, как тянули ван Дейка в эпизоде с отменой гола»

"Мы начали игру очень хорошо, лучше, чем три месяца назад. У нас было три или четыре отличных момента, лучший — у Виртца. Мы не смогли забить, а через пять секунд после нашего момента соперники заработали угловой при первой же атаке.
Надо отдать им должное за то, что они относятся к каждому моменту как к последнему в своей жизни. Это то, чему мы точно можем поучиться, потому что мы относимся к своим шансам так, словно дальше их будет еще 10.
И вот мы пропустили. На этом стадионе играть тяжело уже при 0:0, а после пропущенного гола нам стало еще сложнее.
Мне сложно судить, но я слышал разные мнения насчет отмененного гола, там не все очевидно. Давайте предположим, что решение верное, но тогда меня еще больше расстраивает то, что судья назначал штрафной уже только за взгляд в сторону игроков «Галатасарая», а в то же время взгляните на то, как тянули ван Дейка перед тем, как мяч попал Конате в руку. В таком случае можно смело говорить, что атмосфера на этом матче произвела впечатление не только на нас«, — отметил главный тренер “Ливерпуля” после выездного поражения от “Галатасарая” (0:1).