Слот про судейство: «Арбитр давал штрафной уже только за взгляд в сторону игроков “Галатасарая”, а посмотрите, как тянули ван Дейка в эпизоде с отменой гола»

Мне сложно судить, но я слышал разные мнения насчет отмененного гола, там не все очевидно. Давайте предположим, что решение верное, но тогда меня еще больше расстраивает то, что судья назначал штрафной уже только за взгляд в сторону игроков «Галатасарая», а в то же время взгляните на то, как тянули ван Дейка перед тем, как мяч попал Конате в руку. В таком случае можно смело говорить, что атмосфера на этом матче произвела впечатление не только на нас«, — отметил главный тренер “Ливерпуля” после выездного поражения от “Галатасарая” (0:1).