Защитник «Балтики» Бевеев о стычке Талалаева с Челестини: «На теории разберем, что Андрей Викторович сделал правильно или нет. Подскажем ему где надо»

В концовке встречи тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.
«Эмоции, думаю, такое фанатам нравится. На теории разберем, что Андрей Викторович сделал правильно или нет. Подскажем ему где надо (смеется)», — сказал Бевеев.
