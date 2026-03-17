«Реал» выложил афишу фильма «Человек, который забил со своей половины поля» с фото Гюлера: «И премия “Оскар” за лучший гол достается…»

Полузащитник «Мадрида» отличился в матче 28-го тура Ла Лиги против «Эльче» (4:1). На 89-й минуте 21-летний турок ударом со своей половины поля установил окончательный счет, перекинув Матиаса Дитуро, который далеко вышел из ворот.
«Сливочные» выложили в соцсетях афишу фильма под названием «Человек, который забил со своей половины поля» и надписью «Производство “Реал Мадрид”.
В подписи к публикации говорится: «??️ И премия “Оскар” за лучший гол достается…».
98-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе.
