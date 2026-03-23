Скандал на Украине: Усик обратился к Шевченко с просьбой о пожизненном отстранении одного из футбольных судей

Напомним, что вчера, 22 марта, было объявлено о назначении известного украинского боксера Александр Усик на должность первого вице-президента «Полесье». Сообщалось, что Усик сосредоточится на стратегических направлениях развития, одним из которых станет реформа судейства в украинском футболе. В числе прочего боксер Усик пообещал вывести «Полесье» в Лигу чемпионов.