Скандал на Украине: Усик обратился к Шевченко с просьбой о пожизненном отстранении одного из футбольных судей

Президент клуба «Полесье» Геннадий Буткевич и первый вице-президент клуба Александр Усик обратились к главе Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко и главе Комитета арбитров Катерине Монзуль в связи с грубыми результативными ошибками арбитра в матче «Полесье» — «Динамо».
«В связи с допущением грубых и результативных ошибок арбитром VAR Денисом Шурманом в матче 19-го тура чемпионата Украины между ФК “Полесье” (Житомир) и ФК “Динамо” (Киев), а именно:
- на 21-й минуте — необоснованно не засчитанный гол ФК «Полесье»;
- на 45+3-й минуте — отсутствие очевидного дисциплинарного наказания игрока ФК «Динамо» (Киев) Кристиана Биловара за грубый фол с риском нанесения серьезного повреждения игроку команды-соперника.
Согласно официальным разъяснениям УАФ, вышеуказанные решения были признаны ошибочными главным экспертом по арбитражу Николой Риццоли.
Данные решения являются грубыми ошибками, которые оказали прямое и определяющее влияние на результат матча, лишив ФК «Полесье» игрового и численного преимущества в поединке с прямым конкурентом.
В связи с вышеизложенным, а также принимая во внимание профессиональную оценку, предоставленную главным экспертом по арбитражу, просим пожизненно отстранить Дениса Шурмана от судейской деятельности«, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте “Полесье”.
Напомним, что вчера, 22 марта, было объявлено о назначении известного украинского боксера Александр Усик на должность первого вице-президента «Полесье». Сообщалось, что Усик сосредоточится на стратегических направлениях развития, одним из которых станет реформа судейства в украинском футболе. В числе прочего боксер Усик пообещал вывести «Полесье» в Лигу чемпионов.
Отметим, что «Полесье» в настоящее время занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, опережая на одно очко киевское «Динамо». Команда из Житомира имеет в своем активе 42 очка — больше только у «Шахтера» (47) и ЛНЗ (47).
Матч «Полесье» — «Динамо», по итогам которого Усик обратился к Шевченко с просьбой пожизненно отстранить арбитра Дениса Шурмана от судейской деятельности, состоялся 8 марта и завершился победой киевлян со счетом 2:1.