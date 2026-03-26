Лама о бразильском футболе: «Он стал более европеизированным. В 70-х и 80-х была магия и красота. Больше нет дриблеров, за исключением Неймара, Винисиуса или Эстевао»

— Да, именно так, мы ехали к истокам. Я вырос на чемпионате мира 1970 года с Пеле в составе, и я был погружен в эту культуру, в эту магию бразильского футбола. В 1971 году, во время нашей первой поездки в Бразилию, мы были полностью очарованы той легендарной командой. И мы возвращались туда каждые два года на протяжении более десяти лет. Я вырос, наблюдая за звездами 70-х, потом был 1982 год и та великолепная сборная Бразилии. Это был футбол высшего класса. Даже если они не выигрывали, смотреть было красиво. Вот такой футбол я любил. Футбол, где ты получаешь удовольствие и даришь радость другим. Сегодня бразильский футбол стал более европеизированным. Вы больше не увидите дриблеров и спонтанных игроков, за исключением Неймара, Винисиуса Жуниора или Эстевао. Он слишком структурирован, — сказал Лама.