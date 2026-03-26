Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Румыния
П1
1.43
X
5.09
П2
7.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
П1
1.28
X
5.95
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
П1
1.75
X
3.69
П2
5.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
П1
3.25
X
3.25
П2
2.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
П1
1.72
X
3.55
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
П1
2.31
X
3.14
П2
3.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Северная Македония
П1
1.22
X
7.00
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Ирландия
П1
1.97
X
3.49
П2
4.30

Лама о бразильском футболе: «Он стал более европеизированным. В 70-х и 80-х была магия и красота. Больше нет дриблеров, за исключением Неймара, Винисиуса или Эстевао»

Экс-вратарь сборной Франции Бернар Лама поделился воспоминаниями о бразильском футболе своего детства.

Источник: Спортс‘’

— Какое влияние на ваши юные годы оказала Бразилия?

— Благодаря моему отцу эта страна очень сильно меня вдохновила. Именно он возил нас на каникулы в Бразилию. Каждые два года мы ездили в Рио, Белу-Оризонти, Сан-Паулу, Сальвадор… Он воспользовался возможностью изучать медицину и познакомиться с профессором Иво Питанги, ведущим специалистом в области косметической хирургии в Бразилии. Мой отец, вдохновленный его методами, стал специалистом по реконструктивной хирургии во Французской Гвиане. Но мой отец также страстно любил футбол. Он был президентом клуба «Монжоли», и футбол играл огромную роль в нашей повседневной жизни.

— Вы ходили на стадион во время этих бразильских каникул?

— В то время у меня было две задачи: найти хорошие рестораны, потому что я был обжорой и любил поесть, и, прежде всего, узнать, где и когда можно сходить на матч с родителями. Мы ходили смотреть то, что считалось лучшим в то время. Я помню финал Кариоки (чемпионата Рио) между «Фламенго» и «Ботафого». На стадион «Маракана» собралось 180 000 зрителей, Зико играл под номером 10, Карлос Мозер дебютировал, а также Нуньес, Андраде, Жуниор… Это было незабываемо. Мы также побывали на стадионах «Пакаэмбу», «Фонте Нова» и «Морумби». Я видел всех великих игроков 70-х и 80-х: Сократеса, Ренато Гаущо, Жуниора, Фалькао, Роберто Динамита… В отеле я смотрел повтор матча по телевизору, меня это зацепило. Я думал только о футболе. Я хотел выиграть чемпионат мира.

— Была ли поездка в Бразилию похожа на поездку в Мекку футбола?

— Да, именно так, мы ехали к истокам. Я вырос на чемпионате мира 1970 года с Пеле в составе, и я был погружен в эту культуру, в эту магию бразильского футбола. В 1971 году, во время нашей первой поездки в Бразилию, мы были полностью очарованы той легендарной командой. И мы возвращались туда каждые два года на протяжении более десяти лет. Я вырос, наблюдая за звездами 70-х, потом был 1982 год и та великолепная сборная Бразилии. Это был футбол высшего класса. Даже если они не выигрывали, смотреть было красиво. Вот такой футбол я любил. Футбол, где ты получаешь удовольствие и даришь радость другим. Сегодня бразильский футбол стал более европеизированным. Вы больше не увидите дриблеров и спонтанных игроков, за исключением Неймара, Винисиуса Жуниора или Эстевао. Он слишком структурирован, — сказал Лама.