Каземиро о Неймаре: «Он с Роналду и Месси в топ-3 моего поколения — один из лучших в мире, когда готов. Его качества неоспоримы для любой сборной»

34-летний форвард «Сантоса» не был включен в заявку национальной команды на сбор. Бразильцы уступили Франции (1:2) в товарищеском матче в США.
"Я фанат Неймара. Из моего поколения он входит в тройку лучших: Роналду, Месси, Неймар.
Не мне решать. Но мы знаем, что, если Неймар физически и психологически готов, он один из лучших в мире.
Тренер, тренерский штаб и сам Неймар, а также «Сантос», должны понимать, готов он или нет. Но мы знаем, что качество игры Неймара неоспоримо для любой национальной сборной, особенно когда он в хорошей форме", — сказал Каземиро в интервью ESPN.