Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.35
П2
2.02
Футбол. Первая лига
16:30
Черноморец
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.07
П2
2.55
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Уфа
0
П1
X
П2

Мбаппе о ЧМ-2026: «Мы будем играть ради более чем 67 млн французов, на нас давит целая страна. Хотим привезти кубок домой. Я капитан, должен давать советы молодым игрокам»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался об участии в третьем чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

— Вы выиграли чемпионат мира совсем молодым. В 2022 году вы снова вышли в финал. Как вы готовитесь к чемпионату мира 2026 года морально, эмоционально? Впереди напряженные полтора месяца. Как вы готовитесь к турниру?

— О, очень спокойно, потому что теперь у меня есть опыт, позволяющий понять, что такое чемпионат мира. И теперь, конечно, я капитан команды, я должен давать советы молодым игрокам, которые впервые выступят на чемпионате мира.

Мы знаем, что значит выступать на чемпионате мира — это очень сложно. Мы испытываем огромное эмоциональное давление. Мы знаем, что на нас давит целая страна. Мы будем играть ради более чем 67 миллионов французов.

В конце концов, мы понимаем, какая ответственность лежит на нас. Но мы готовы к этому и подходим к турниру со спокойствием, скромностью, но также и с амбициями привезти кубок домой и добавить и третью звезду на футболку.

— Насколько реальным вы считаете третий подряд выход в финал и получение звания лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира? Потому что это тоже возможно, от рекорда вас отделяют всего четыре гола.

— Да, да, но, как я уже говорил, потому что меня об этом уже спрашивали, для меня совершенно сюрреалистично думать, что я могу стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Как я уже говорил, для меня чемпионат мира — это соревнование звезд, лучших игроков в истории футбола, так что я не могу поверить, что мог стать игроком, забившим наибольшее количество голов.

Я думаю о самом реалистичном — о том, как помочь своей команде, о том, как мы можем победить и как нам выйти в финал в третий раз подряд, — сказал Мбаппе.