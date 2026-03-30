Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
СКА-Хабаровск
П1
1.87
X
3.45
П2
4.50
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Ротор
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Бекхэм о Кэррике в «МЮ»: «Последние несколько месяцев спокойнее, чем предыдущие 10 лет. Майкл всегда нравился мне как тренер, в нем чувствуется спокойствие — то, что нужно “Юнайтед”

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм считает Майкла Кэррика подходящим тренером для манкунианцев.

«Должен признать, что в последние несколько месяцев было намного спокойнее, чем за предыдущие 10 лет, честно говоря. Это были непростые времена. Но я думаю, что у Майкла есть опыт. Думаю, он привнес в клуб спокойствие. Он знает клуб. Он знает игроков. Знает, как играет “Манчестер Юнайтед” и как он должен играть.

Майкл всегда нравился мне как тренер. Когда вы смотрите на него, в нем ощущается спокойствие. С другой стороны, я не хочу говорить об элегантности, потому что не уверен, что это правильно, но в его поведении есть элегантность, и когда он празднует, и когда злится. Все это важно для тренера. Думаю, что то, как он собрал команду и сплотил ее, было просто невероятно. И как болельщик «МЮ», я думаю, что это именно то, что нам нужно", — сказал Бекхэм.