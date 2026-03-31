Колосков об идее смягчить визовые режимы с США: «Было бы неплохо использовать футбол в качестве жеста доброй воли. Это нашло бы понимание у российских фанатов перед ЧМ»

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, участвовавшая в парламентской миссии в Вашингтон, заявила, что турнир может стать хорошим поводом для смягчения визового режима с Россией.
Также депутат высказала мнение, что США могли бы предусмотреть специальные карты болельщика для россиян, желающих посетить соревнования.
"Мне кажется, что это хорошая идея. Будем ждать реакцию от американцев и ФИФА по специальной карте болельщика на чемпионат мира.
Что касается виз, то было бы неплохо, если бы футбол использовали в качестве такого жеста доброй воли, нашлось бы понимание у российских болельщиков.
Думаю, идея хорошая, чтобы чемпионат мира стал поводом для смягчения визового режима между Россией и США", — сказал Колосков.