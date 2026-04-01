Глава FIGC Гравина после поражения Италии в стыках ЧМ: «Я попросил Гаттузо и Буффона остаться. Все видели матч — игроки сделали все, что могли»

Глава Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что попросил главного тренера сборной Италии Дженнаро Гаттузо не покидать свой пост.

Сборная Италии уступила Боснии и Герцеговине по пенальти в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 (1:1, пенальти — 1:4) и не вышла на третий подряд чемпионат мира.

"Я попросил Гаттузо и Буффона остаться. Вы все видели матч, комментировать особо нечего. Ребята сделали все, что могли.

Что касается политической стороны, то существует орган, назначенный для проведения оценки; на следующей неделе состоится заседание Совета федерации. Мы проведем внутреннюю оценку. Я понимаю призывы к отставке, я привык к ним в последнее время, но ответственность за оценку по праву лежит на Совете", — сказал Гравина.