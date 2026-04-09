Карпин оценил перспективы Смолова стать тренером

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России Федор Смолов имеет хорошие шансы и перспективы стать отличным тренером. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
3 апреля Смолов сообщил ТАСС, что начал обучение в Школе футбольных тренеров Российского футбольного союза.
«За его делом следил, но это отношения к футболу вообще никакого не имеет. Начал обучение на тренера не только Федор Смолов, но и Павел Мамаев, а также другие бывшие футболисты, — сказал Карпин. — Вы ориентируетесь больше на происшествия в кафе, но это не значит, что они не вдумчивые ребята. Тот же Мамаев, тот же Смолов имеют хорошие перспективы и шансы стать хорошими тренерами. Вместе со Смоловым в группе проходят и другие известные в прошлом футболисты, это и Ари, и Маринато Гилерме, и Эльвира Тодуа».
3 апреля мировой судья прекратил уголовное дело Смолова, который обвинялся в избиении приезжего из Челябинска Владимира Кузьминова в кафе в центре Москвы. Суд утвердил мировое соглашение между сторонами.
Смолову 36 лет, в сезоне-2024/25 он вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» футболист дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России. За сборную России Смолов провел 45 матчей, в которых забил 16 голов.