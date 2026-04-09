Карпин оценил перспективы Смолова стать тренером

«За его делом следил, но это отношения к футболу вообще никакого не имеет. Начал обучение на тренера не только Федор Смолов, но и Павел Мамаев, а также другие бывшие футболисты, — сказал Карпин. — Вы ориентируетесь больше на происшествия в кафе, но это не значит, что они не вдумчивые ребята. Тот же Мамаев, тот же Смолов имеют хорошие перспективы и шансы стать хорошими тренерами. Вместе со Смоловым в группе проходят и другие известные в прошлом футболисты, это и Ари, и Маринато Гилерме, и Эльвира Тодуа».