Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Карпин оценил перспективы Смолова стать тренером

По мнению наставника сборной России, у Федора Смолова хорошие шансы стать отличным тренером.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России Федор Смолов имеет хорошие шансы и перспективы стать отличным тренером. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

3 апреля Смолов сообщил ТАСС, что начал обучение в Школе футбольных тренеров Российского футбольного союза.

«За его делом следил, но это отношения к футболу вообще никакого не имеет. Начал обучение на тренера не только Федор Смолов, но и Павел Мамаев, а также другие бывшие футболисты, — сказал Карпин. — Вы ориентируетесь больше на происшествия в кафе, но это не значит, что они не вдумчивые ребята. Тот же Мамаев, тот же Смолов имеют хорошие перспективы и шансы стать хорошими тренерами. Вместе со Смоловым в группе проходят и другие известные в прошлом футболисты, это и Ари, и Маринато Гилерме, и Эльвира Тодуа».

3 апреля мировой судья прекратил уголовное дело Смолова, который обвинялся в избиении приезжего из Челябинска Владимира Кузьминова в кафе в центре Москвы. Суд утвердил мировое соглашение между сторонами.

Смолову 36 лет, в сезоне-2024/25 он вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» футболист дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России. За сборную России Смолов провел 45 матчей, в которых забил 16 голов.

