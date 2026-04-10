Колосков про мат Евсеева: «Это позор! Тренер — это воплощение педагога, человек, которого цитируют, он должен быть образцом высочайшей культуры, а получилось безобразие полнейшее»

"Конечно, тренер не может себя так вести. Это позор! Не то что он не может — он ни в коем случае не должен выделываться.
Тренер — это воплощение прежде всего педагога, воспитателя. Это человек, которого цитируют, он должен быть образцом высочайшей культуры, а получилось безобразие полнейшее.
Я, честно говоря, не ожидал от него подобной тирады, поэтому считаю, что для тренера это позор", — отметил почетный президент РФС.
100 тысяч — штраф Евсееву за 14 «мня» и 1 ##### в 37-секундном интервью. 6666 рублей за каждый мат!