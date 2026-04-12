13:00
Урал
:
Уфа
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Анже
1
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Атлетико
1
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Ювентус
1
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Нант
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Фулхэм
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Пари Нижний Новгород
2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Бавария
5
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Эспаньол
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Удинезе
3
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Валенсия
0
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Эвертон
2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Брайтон
2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
СКА-Хабаровск
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Оренбург
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
0
:
Байер
1
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Унион Б
1
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Боруссия М
0
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Айнтрахт Ф
2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Кремонезе
0
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Верона
1
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Спартак Кс
2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Алавес
3
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Енисей
4
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Борнмут
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ахмат
2
«Если “Зенит” победит, то не отдаст чемпионство. Ему сложно вскрывать оборону, когда с ним играют от защиты, но с “быками” будет более открытый футбол». Тарханов о главном матче тура

Экс-тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от встречи «Зенита» с «Краснодаром» в Мир РПЛ.

Источник: Спортс‘’

— Какой результат наиболее вероятен в этом матче? Оба клуба провели невразумительные кубковые встречи.

— Результат абсолютно непредсказуем. У обоих соперников есть возможность победить. «Краснодар» играет чуть помобильнее, в более атакующий футбол, а «Зенит» сейчас действует довольно медленно. Питерцы контролируют мяч, но им сложно вскрывать оборону, потому что все против них играют от защиты. Но, я думаю, с «быками» будет более открытый футбол. Кто правильно выстроит системы игры, тот и победит. А какой будет счет — трудно даже предположить.

— Как «Зениту» сдержать Кордобу?

— Оборона у команды Семака довольно надежная, поэтому может справиться с ним. Понятно, что это очень значимый игрок для своей команды, потому что он всегда борется, цепляется за каждый мяч. Он здорово действует на опережение, хорош вверху, на добивании. У Кордобы много хороших качеств, с которыми питерцам придется столкнуться.

— Состав у «Зенита» мощнейший в лиге, только пока использовать его потенциал не получается. Почему?

— Бразильцы — такие люди, немного вольные. Могут сыграть, а могут и нет.

— Как думаете, Соболев вернется в стартовый состав? Дуран сейчас совсем не впечатляет.

— Да. Возможно, в Кубке ему специально дали паузу. Сейчас к нему есть доверие, поэтому он себя и проявляет. Он выходил на замену, и отсюда была неуверенность. А когда человек постоянно играет, то приобретает те качества, которые нужны нападающему.

— Какой подход вам больше нравится: когда скамейка запасных маленькая и играют почти все или раздутая заявка, как у «Зенита», когда много недовольных тем, что не проходят в состав?

— Когда есть костяк. Нужно наиграть основной состав, а запасные должны в любой момент выйти и добавить в командных действиях. А когда много народу и все одинаковые — в этом сложность. Все хотят играть, и отсюда возникают обиды. Что делать «Зениту»? Сокращать состав.

— Как поражение от «Спартака» повлияет на «Зенит» в игре с «Краснодаром»? Кубок проигран. Остаются только задачи в чемпионате.

— Это опытная команда. Столько всего выиграно. Это не влияет. Проиграли и проиграли.

— Наиграл ли «Зенит» на чемпионство в этом сезоне?

— Его заслуживают обе команды — и «Краснодар» тоже. Этот матч будет решающим для этих соперников. Если победит команда Семака — она опередит южан и дальше не проиграет. Не отдаст чемпионство. А если уступит — чемпионом будет «Краснодар», — сказал Тарханов.