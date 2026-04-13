ЦСКА не будет увольнять Челестини до конца сезона: заменить Фабио некем, а выплатить тренеру придется больше 2 млн евро. Но «вопрос в проработке» (Иван Карпов)

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, клуб не станет увольнять главного тренера до завершения чемпионата по целому ряду причин. Среди них — отсутствие готовой долгосрочной замены, некритичность положения, разрешение конфликта между 50-летним специалистом и защитником Мойзесом Барбозой и необходимость выплаты большой суммы в качестве компенсации.
По данным журналиста, если расторгнуть контракт сейчас, то неустойка превысит 2 млн евро. В то же время суммы могут быть существенно меньше — в зависимости от места по итогам сезона. Например, если ЦСКА финиширует пятым, Челестини сможет рассчитывать только на 600 000 евро, если на 6-м или 7-м месте — 300 000.
В клубе понимают, что менять тренера летом, скорее всего, придется. «Вопрос уже в проработке», — говорится в публикации.