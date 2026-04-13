На матч «Атлетико» и «Сосьедада» в финале Кубка Испании назначен Альберола Рохас, не зафиксировавший фол после удара Рейса локтем в лицо Мбаппе. Роберто Карлос отреагировал: «Поздравляю?»

Напомним, в пятницу Альберола Рохас работал на матче «Реала» и «Жироны» в 31-м туре Ла Лиги (1:1). На 88-й минуте встречи Килиан Мбаппе упал, столкнувшись с Витором Рейсом — помимо контакта в ногах, защитником «Жироны» попал локтем в лицо форварду «Реала», но арбитр не зафиксировал нарушения правил. В трансляции не показали кровь на лице Мбаппе после удара Рейса — в Ла Лиге объяснили это отсутствием четкого ракурса.