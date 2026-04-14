Микель Артета: «Арсенал» пытается сделать в ЛЧ то, чего не было за всю историю клуба — за 140 лет. Это говорит о том, насколько это сложно. Мы ценим наше положение"

В среду лондонцы проведут ответный матч со «Спортингом» в ¼ финала турнира. В первой игре «канониры» одержали победу со счетом 1:0.
"В этом соревновании мы пытаемся сделать что-то, чего не было за всю историю клуба — за 140 лет. Это говорит о том, насколько это сложно.
Мы ценим наше положение. Мы хотим выйти в полуфинал. Мы занимаем действительно хорошее положение в Премьер-лиге, этого не было уже 22 года. Поэтому мы понимаем, как это сложно. Прелесть этого в том, что это сложно.
Мы никогда в своей истории не были в таком положении в Лиге чемпионов. Мы преодолели множество препятствий. Если мы хотим выйти в следующий этап, то, безусловно, у нас должно быть больше амбиций, чем у кого-либо еще. У нас они есть, и мы очень, очень близки к цели", — сказал Артета.