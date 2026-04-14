Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ливерпуль
0
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
32.00
X
4.98
П2
1.32
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетико
1
:
Барселона
2
Все коэффициенты
П1
15.20
X
4.50
П2
1.43
Футбол. Лига чемпионов
15.04
Бавария
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.40
П2
5.10
Футбол. Лига чемпионов
15.04
Арсенал
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.59
П2
6.76
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Лидс
2
П1
X
П2

«Я месяц не курил кальян и три дня не кидал снюс, потому что у меня бой, блин!» Рэпер Гуди, нокаутировавший Кудряшова

Рэпер Гуди нокаутировал экс-игрока сборной России по футболу Федора Кудряшова после подсказки тренера.

"В первом раунде по тренерской установке я планировал посмотреть, кто во что играет. Я понял, что у меня реакция быстрее. Понял, что Федя меня ничем не удивит. Во втором раунде продолжилось в том же темпе, но я начал накидывать больше ударов.

Потом слышу подсказ от тренера: «Хайкик в голову». Я подумал, что это скорее всего удар ногой в голову. Бам, прошло. Смотрю, Федя лежит. Думаю: ##### себе, прикольно. Мой первый нокаут.

Честно, с прошлого боя я кайфанул сильнее. Потому что наверное, для меня это был больший стресс. Он был сложнее для меня. Сейчас я выхожу уже не просто подраться, а выполнить тренерскую установку. Я сразу понял, что Федя просто пропускает. Он не может контрить мои удары. Не знаю почему. Наверное, не его спорт.

Бэкграунд мне не помог, помогла подготовка. В прошлом году я приехал просто ###########. Но это так не работает. Жак[-Энтони, участник этого же турнира] вышел ###########, что хорошего? Лег во втором раунде, никого не порадовал.

А я правильно питаюсь, слежу за весом, хожу на тренировки. Я месяц не курил кальян и три дня не кидал снюс, потому что у меня бой, блин! «- сказал Гуди в интервью корреспонденту Спортса»" Даниилу Ильющенко.

Поединок прошел в рамках кикбоксерского турнира от Fight Nights с участием медиафутболистов «Все против медиафутбола».

Момент дня: жесточайший ноукаут Кудряшова от рэпера! Потребовалась кислородная маска.