«Я месяц не курил кальян и три дня не кидал снюс, потому что у меня бой, блин!» Рэпер Гуди, нокаутировавший Кудряшова

"В первом раунде по тренерской установке я планировал посмотреть, кто во что играет. Я понял, что у меня реакция быстрее. Понял, что Федя меня ничем не удивит. Во втором раунде продолжилось в том же темпе, но я начал накидывать больше ударов.
Потом слышу подсказ от тренера: «Хайкик в голову». Я подумал, что это скорее всего удар ногой в голову. Бам, прошло. Смотрю, Федя лежит. Думаю: ##### себе, прикольно. Мой первый нокаут.
Честно, с прошлого боя я кайфанул сильнее. Потому что наверное, для меня это был больший стресс. Он был сложнее для меня. Сейчас я выхожу уже не просто подраться, а выполнить тренерскую установку. Я сразу понял, что Федя просто пропускает. Он не может контрить мои удары. Не знаю почему. Наверное, не его спорт.
Бэкграунд мне не помог, помогла подготовка. В прошлом году я приехал просто ###########. Но это так не работает. Жак[-Энтони, участник этого же турнира] вышел ###########, что хорошего? Лег во втором раунде, никого не порадовал.
А я правильно питаюсь, слежу за весом, хожу на тренировки. Я месяц не курил кальян и три дня не кидал снюс, потому что у меня бой, блин! «- сказал Гуди в интервью корреспонденту Спортса»" Даниилу Ильющенко.
Поединок прошел в рамках кикбоксерского турнира от Fight Nights с участием медиафутболистов «Все против медиафутбола».
