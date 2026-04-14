Александр Мостовой: «Хочу, чтобы Овечкин остался в НХЛ, там считанное количество шайб до рекорда Гретцки. “Вашингтон” не вышел в плей-офф — ну что поделать»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой хочет, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжил карьеру в НХЛ. «Хочу, чтобы Овечкин остался в НХЛ, поскольку там осталось считанное количество шайб, чтобы побить рекорд. Непопадание в плей-офф? Было тяжело. Не все зависело от “Вашингтона”. Не вышли — ну что поделать», — сказал Мостовой.