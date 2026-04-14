Тюрпен после ВАР удалил Эрика Гарсию — защитник «Барсы» толкнул Серлота в спину перед штрафной. Каталонцы остались вдесятером во 2-м подряд матче с «Атлетико»

Мадридская команда принимает каталонскую в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов (1:2, второй тайм). На 77-й минуте встречи нападающий хозяев Александр Серлот отозвался на передачу партнера и бежал к штрафной площади соперника. Защитник гостей Эрик Гарсия толкнул его в спину и не дал добраться до мяча.
Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен сначала показал футболисту каталонцев желтую карточку, но затем посмотрел повтор эпизода на мониторе и решил удалить испанца с поля.
Напомним, в предыдущем матче этих команд, завершившемся победой мадридцев со счетом 2:0, красную карточку получил Пау Кубарси.