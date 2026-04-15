Флик про вылет от «Атлетико»: «Мы разочарованы. “Барселона” провела фантастический матч, могла сделать счет 3:0, а в итоге пропустила. Нам просто не повезло»

"Мы разочарованы. У нас было много моментов. Мы имели возможность сделать 3:0, а в итоге пропустили. Мы разочарованы.
Мы провели фантастический матч. Доигрывали вдесятером, а команда была просто великолепна. Я действительно ценю то, что увидел сегодня. Нам просто не повезло. Так бывает. Нужно это принять.
Это футбол. Все решают мелкие детали. Нужно кое-что улучшить, но менталитет, отношение… команда отдала все силы. Именно это мы и хотим видеть. Ребята проделали фантастическую работу, но нам не удалось добиться результата«, — сказал главный тренер “Барселоны”.