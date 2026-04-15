Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.40
П2
5.01
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.71
П2
7.28
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Лидс
2
П1
X
П2

Сафонов — первый российский вратарь, сыгравший на ноль на «Энфилде» в ЛЧ. Филимонов пропускал один, Черчесов — 5, Селихов — 7

Матвей Сафонов стал первым российским вратарем, сыгравшим на ноль на «Энфилде» в Лиге чемпионов.

«ПСЖ», за который выступает Сафонов, прошел «Ливерпуль» в ¼ финала турнира, выиграв оба матча со счетом 2:0.

До Сафонова только трое российских вратарей играли против «Ливерпуля» на «Энфилде» в ЛЧ.

Александр Филимонов в составе киевского «Динамо» пропустил один мяч в 2001 году. Станислав Черчесов пропустил 5 мячей в 2002-м, играя за «Спартак».

Александру Селихову мерсисайдцы забили 7 мячей в 2017 году в игре против «Спартака».

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше