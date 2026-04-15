Слот про вылет из «ПСЖ»: «Ливерпуль» получил намного больше заслуженного неделю назад и намного меньше — сейчас. Мы должны были победить сегодня, создали достаточно моментов"

На прошлой неделе было тяжело, очень сложно, но уже через неделю мы показали, что способны сыграть намного лучше. Футболисты заслуживают похвалы за то, как сегодня себя проявили. Они продолжали идти вперед даже при 0:1. Мы создали более чем достаточно моментов, как это зачастую и бывало в этом сезоне, и должны были забить два гола, но не забили ни одного. Теперь мы должны биться за попадание в ЛЧ«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” в эфире Amazon Prime.