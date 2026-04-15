Итурральде об удалении Гарсии: «Скорее красная, чем желтая, ВАР должен был позвать судью. “Барса” должна сделать анализ, почему в двух матчах произошло одно и то же»

На 77-й минуте встречи нападающий хозяев Александр Серлот отозвался на передачу партнера и бежал к штрафной площади соперника. Защитник гостей Эрик Гарсия толкнул его в спину и не дал добраться до мяча.
Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен сначала показал футболисту каталонцев желтую карточку, но затем посмотрел повтор эпизода на мониторе и решил удалить испанца с поля.
В первой игре в похожем эпизоде был удален защитник «Барсы» Пау Кубарси.
«Судя по повтору, для меня это скорее красная карточка, чем желтая. Это удаление, и ВАР должен был позвать судью. Футбольный анализ, который должна сделать “Барселона”, — почему в двух матчах произошло одно и то же», — сказал Итурральде.