Энрике о 2:0 с «Ливерпулем»: «Они сильно рисковали, и мы знали, что будут возможности для контратак. По сумме двух матчей “ПСЖ” заслужил проход дальше, горжусь командой»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о выходе парижан в ½ финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» прошел «Ливерпуль» в ¼ финала, выиграв оба матча со счетом 2:0.

"Если проанализировать то, что произошло в прошлом году, мы знали, какого типа матч нас ждет. Но сегодня я очень горжусь своей командой: в первом тайме мы контролировали игру, действовали на половине поля соперника, а это непросто на таком стадионе.

Во втором тайме было тяжело, но мы сделали то, что нужно делать, когда у тебя нет мяча. Они сильно рисковали, и мы знали, что у нас будут возможности для контратак, чтобы забить. По сумме двух матчей мы заслужили выход дальше".

О травмах Нуну Мендеша и Дезире Дуэ.

«Я не врач. Нормально, что возникают проблемы в матчах такой интенсивности», — сказал Энрике в интервью Canal+.