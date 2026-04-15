Экс-судья Фернандес о матче «Барсы» и «Атлетико»: «Фол Гарсии на Серлоте — красная. Ферран в офсайде — гол справедливо отменен. Фермин сам бросился на ногу Муссо — то&

О моменте на 25-й минуте, в котором голкипер Хуан Муссо шипами попал в лицо Фермину Лопесу.
«Это Фермин бросился на ногу Муссо, которую вратарь вытянул, чтобы заблокировать удар, а не наоборот. Хороший анализ Тюрпена, это не пенальти».
Об отмене гола «Барселоны» на 55-й минуте из-за офсайда у Феррана Торреса.
«Ферран находился в офсайде. И хотя мяч пришел к нему рикошетом от Лангле, этот рикошет не привел к тому, что игрок “Барселоны” оказался в правильном положении. С помощью ВАР гол был справедливо отменен».
Об удалении Эрика Гарсии за фол на Александре Серлоте на 79-й.
«Игрок “Барселоны” сбивает Серлота, который выходит к воротам и имеет очевидное преимущество перед Кунде. Это красная карточка».
О возможной игре руками за штрафной вратаря «Барсы» Жоана Гарсии на 91-й.
«Игра Гарсии на грани. Голкипер каталонцев ловит мяч руками после удара Баэны. Но это было внутри штрафной или за линией? Вопрос», — написал Фернандес.
