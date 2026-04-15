Экс-судья Бурруль о красной Гарсии в матче с «Атлетико»: «Явное удаление. Кунде не мог добраться до мяча»

На 77-й минуте встречи нападающий хозяев Александр Серлот отозвался на передачу партнера и бежал к штрафной площади соперника. Защитник гостей Эрик Гарсия толкнул его в спину и не дал добраться до мяча.
Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен сначала показал футболисту каталонцев желтую карточку, но затем посмотрел повтор эпизода на мониторе и решил удалить испанца с поля.
«Это явное нарушение, заслуживающее удаления. Кунде не мог добраться до мяча, а действия центрального защитника “Барселоны” в отношении Серлота заслуживают красной карточки после консультации с ВАР», — сказал Бурруль.