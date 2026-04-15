Рафинья жестами показывал фанатам «Атлетико», что их клуб вылетит в полуфинале ЛЧ. «Барса» не прошла мадридцев в ¼ финала

Каталонцы дома уступили «Атлетико» (0:2) в первом матче ¼ финала ЛЧ, а сегодня выиграли со счетом 2:1 на «Метрополитано», но не прошли дальше.
После окончания матча в Мадриде игрок сборной Бразилии встал напротив фанатов «Атлетико» и стал активно показывать им жесты и несколько раз крикнул Para afuera («вон», «на выход»), давая пронять, что в полуфинале «матрасники» покинут турнир. В итоге партнеры увели Рафинью.
В следующем раунде «Атлетико» сыграет с «Арсеналом» или «Спортингом» (первая игра — 1:0).
«Это было ограбление, с судейством было много проблем». Рафинья после вылета «Барсы» из ЛЧ от «Атлетико».