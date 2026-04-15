Рафинья жестами показывал фанатам «Атлетико», что их клуб вылетит в полуфинале ЛЧ. «Барса» не прошла мадридцев в ¼ финала

После окончания матча в Мадриде игрок сборной Бразилии встал напротив фанатов «Атлетико» и стал активно показывать им жесты и несколько раз крикнул Para afuera («вон», «на выход»), давая пронять, что в полуфинале «матрасники» покинут турнир. В итоге партнеры увели Рафинью.