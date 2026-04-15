Ольмо о вылете «Барсы» от «Атлетико»: «Были спорные моменты — пенальти, удаление. Мы знали, что нам ничего не отдадут просто так, а скорее даже отберут»

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо посетовал на спорные решения судьи Клемана Тюрпена в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1, первая игра — 0:2).

Источник: Спортс‘’

"Мы недовольны, хотели пройти дальше. Мы знали, что должны сделать больше, что нам ничего не отдадут просто так, а скорее даже отберут. Что ж, это опыт — на ближайшие годы. Мы очень молодая команда, и мы будем продолжать.

«Атлетико» играет хорошо и знает, как навредить нам своим прессингом, на который мы, возможно, отреагировали слишком поздно.

Были спорные моменты — как пенальти, как удаление Эрика Гарсии [за фол последней надежды], Кунде был рядом [с Александром Серлотом].

Второй год подряд мы вылетаем схожим образом. Идея ясна — это успешный проект, и мы это доказали", — сказал Ольмо.

Экс-судья Фернандес о падении Ольмо в штрафной «Атлетико»: «Это не пенальти. Льоренте касается руками, но не оказывает давления — игрок “Барсы” падает сразу, как только чувствует контакт».