Семшов о ЦСКА и 0:1 с «Сочи»: «Не понял, почему так инертно играли, а Мойзес не вышел в старте»

Игорь Семшов раскритиковал игру ЦСКА в матче Мир РПЛ с «Сочи» (0:1).

Источник: Спортс‘’

"Очень плохая игра ЦСКА с соперником, который уже двумя ногами в Первой лиге. Нельзя говорить о судействе или о том, что не повезло. Если не ошибаюсь, армейцы нанесли первый удар в створ ворот на 70-й минуте. Удивительно: армейцы знали все расклады в чемпионате, провели две хорошие игры в чемпионате, и такая игра…

Не понял, почему не вышел в стартовом составе Мойзес. Все понятно, что случилось и как отреагировал главный тренер. Но была пауза на сборную, и все отрегулировано клубом, а на первом месте всегда результат. Но в итоге продолжается воспитательный процесс, а страдает результат. Мойзес не тот игрок, который будет ставить свои личные интересы выше командных — он это доказывал, и во всех матчах бразилец демонстрирует самоотдачу и топчет соперника на фланге.

Была очень хорошая предматчевая позиция у ЦСКА — конкуренты играли с непростыми соперниками, а сами армейцы выходили против беспросветного аутсайдера. Челестини просто отпустил этот матч, это его поражение. И в итоге уже сейчас «Спартак» в более выигрышном положении в плане борьбы за бронзу.

Меня удивило в этом матче и то, с каким настроем вышла команда — вообще не понял, почему так спокойно играли, инертно. Не завелись даже после пропущенного мяча. Возможно, это недооценка, но после гола был почти целый матч — и не было никакой остроты. Логичны претензии Челестини, но надо смотреть и на игроков — невозможно выделить по такому матчу ни одного игрока ЦСКА", — сказал бывший полузащитник сборной России.