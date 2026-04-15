Семшов о ЦСКА и 0:1 с «Сочи»: «Не понял, почему так инертно играли, а Мойзес не вышел в старте»

Не понял, почему не вышел в стартовом составе Мойзес. Все понятно, что случилось и как отреагировал главный тренер. Но была пауза на сборную, и все отрегулировано клубом, а на первом месте всегда результат. Но в итоге продолжается воспитательный процесс, а страдает результат. Мойзес не тот игрок, который будет ставить свои личные интересы выше командных — он это доказывал, и во всех матчах бразилец демонстрирует самоотдачу и топчет соперника на фланге.