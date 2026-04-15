«Зенит» может вернуться к переговорам по Фелипе Аугусто летом. Зимой «Трабзонспор» не продал форварда за 10+4,5 млн евро (Legalbet)

«Трабзонспор» по окончании сезона готов вернуться к переговорам с «Зенита» о продаже форварда Фелипе Аугусто, сообщает Legalbet.
В конце января сине-бело-голубые предлагали 10+4,5 млн евро за 22-летнего бразильца, тогда как турецкий клуб требовал 20 млн с учетом бонусов.
В 28 матчах текущего чемпионата Турции на счету Фелипе 11 голов.