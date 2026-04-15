Талалаев после операции: «В конце недели будет решение о выписке. Готовимся к “Краснодару”. Уверен в “Балтике”

Немножко расстроило, что не довели до победы игру с «Пари НН» (2:2). Опять необязательный гол в концовке. Считаю, что команда сыграла на своем уровне, такие игры бывают. Нижний Новгород забил два момента из двух, больше угроз воротам нашим не создавалось. Обидно терять очки в таких поединках, но это футбол, за это мы его и любим.