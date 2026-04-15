«Реал» забил «Баварии» 3-й гол, когда Станишич лежал на газоне после столкновения с Рюдигером. Винчич не отменил гол и показал желтую Компани

Мюнхенская команда принимает мадридскую в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов (2:3, перерыв). Третий гол гостей в этой игре забил Килиан Мбаппе на 42-й минуте.
В это время защитник хозяев Йосип Станишич лежал на газоне на чужой половине поля — незадолго до результативной атаки «Реала» он отдавал пас, после чего защитник испанской команды Антонио Рюдигер выставил плечо в плечо Станишичу.
Главный арбитр встречи Славко Винчич не стал отменять взятие ворот и показал желтую карточку возмущавшемуся тренеру «Баварии» Венсану Компани.
