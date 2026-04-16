Арбелоа думает, что Винчич забыл о первой желтой Камавинга: «Поэтому он и показал вторую. Никто не понимает это удаление. Несправедливое решение. Может, судья не играл в футбол»

На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга, вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку.
Через три минуты после этого вингер мюнхенцев Луис Диас сравнял счет в этой игре и вывел свою команду вперед по сумме двух игр. На 94-й Майкл Олисе забил победный гол «Баварии».
— Как себя чувствует Камавинга? И что он думает об этом эпизоде?
— Никто не понимает, почему игрока удалили за такое действие. В этот момент противостояние закончилось. Это несправедливое решение, и нам очень больно. Это то, что ты не можешь контролировать.
— Каково настроение у игроков в раздевалке?
— Им очень больно… Очень больно. Особенно из-за того, как это произошло. Я поздравляю «Баварию», но нам бы хотелось, чтобы они обыграли нас по-другому. Это было необъяснимое удаление, которого никто не понимает. Отсюда чувство несправедливости и злости. Вся тяжелая работа и усилия пошли насмарку из-за такого решения судьи.
— У вас нет ощущения, что судья не знал, что это для Камавинга эта желтая станет второй?
— Я думаю, именно поэтому он и показал желтую карточку. Игрокам «Баварии» пришлось напоминать ему, что это уже вторая желтая.
Но серьезно… это даже не желтая. Я не знаю, может быть, он не играл в футбол… я не знаю. Я думаю, что еще хуже то, что судья не знал, что у Камавинга уже была желтая карточка, потому что это двойная ошибка, — сказал Арбелоа.